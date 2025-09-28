Россия массированно атакует Киев — горит больница в Соломенском районе, есть пострадавшие

В ночь против воскресенья, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками.
В Киеве в результате российской атаки получили ранения шесть человек. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
В результате атаки поврежден ряд жилых и нежилых объектов.
В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие.
«По уточнённой информации, в Святошинском районе обломки упали во двор жилого дома. Горели несколько автомобилей. Пожар оперативно ликвидировали», — отметил Кличко.
В Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада.
