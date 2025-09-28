В Киеве двое погибших в результате атаки РФ — из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки

В столице 10 раненых, по меньшей мере, 2 погибших.

Иллюстративное фото

В Киеве в результате российской атаки пострадали 10 человек. Известно о двух погибших. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Одна из погибших — 12-летняя девочка.

«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется.

В целом по Киеву на данный момент подтверждено 10 раненых, не менее 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные.

Деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предположительно — 12-летняя девочка», — отметил Ткаченко.

