В Киеве двое погибших в результате атаки РФ — из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки

В Киеве в результате российской атаки пострадали 10 человек. Известно о двух погибших. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Одна из погибших — 12-летняя девочка.
«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется.
В целом по Киеву на данный момент подтверждено 10 раненых, не менее 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные.
Деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предположительно — 12-летняя девочка», — отметил Ткаченко.
