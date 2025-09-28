У Києві двоє загиблих внаслідок атаки РФ — з-під завалів деблокували тіло 12-річної дівчинки

У столиці 10 поранених, щонайменше 2 загиблих.

Ілюстративне фото

У Києві внаслідок російської атаки постраждали 10 людей. Відомо про двох загиблих. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Одна із загиблих — 12-річна дівчинка.

«За попередньою інформацією, відомо про загибель жінки внаслідок атаки на житловий будинок в Соломʼянському районі. Інформація уточнюється.

Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні.

Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка», — зазначив Ткаченко.

