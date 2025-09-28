В Запорожье из-за российской атаки пострадали 27 человек — горела многоэтажка, фото

В результате ракетного удара в городе много поврежденных домов.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью. В результате ударов в городе ранения получили 27 человек, среди них — дети, сообщили в ОВА и ГСЧС.

Ракета попала рядом с жилой 9-этажкой, в результате чего произошел пожар. Спасатели ГСЧС спасли 13 жителей и ликвидировали возгорание.

Всего за эту ночь из-за российских ударов получили повреждения 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек в Запорожье. Также пострадали и нежилые здания.

Напомним, что РФ массированно атаковала Киев, произошло попадание в здание Института кардиологии.

