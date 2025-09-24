Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Кабмин планирует внедрить в Украине новую модель пенсионной системы и перейти от социальной помощи, которая предоставляется по статусу, к адресной поддержке «по потребностям», с учетом доходов. Это следует из программы деятельности Кабмина, которая зарегистрирована в парламенте в виде проекта постановления 14069.

Так, переход к «единой прогнозируемой пенсионной системе» предусматривает прямую связь между уплаченными страховыми взносами (ЕСВ), продолжительностью их уплаты и размером пенсии, трансформацию специальных пенсий в профессиональные пенсии, внедрение обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения.

Правительство планирует до 30 сентября подать в Верховную Раду законопроекты по выплате сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных во исполнение судебных решений, а до 31 декабря — законопроект о накопительном пенсионном обеспечении.

Также в плане на 2025 год — законопроекты о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и некоторые другие законы по усовершенствованию механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав и по профессиональным пенсионным программам.

Как указывает Кабмин, в результате этих изменений должен быть изменен механизм исчисления пенсий, и «для 5 млн человек пенсия будет составлять не менее 4000 грн».

Также Кабмин будет вводить новый механизм базовой социальной помощи и прекратит использование прожиточного минимума как расчетной единицы. Соответствующие законопроекты 13466, 13467 и другие о замене ПМ на рабочую величину уже находятся на рассмотрении парламента.

Кроме того, до 31 декабря будет подготовлен проект Социального кодекса и начато его общественное обсуждение.

Что касается перехода к адресной поддержке по потребностям, а не по статусу, то здесь правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью (доходы, состав семьи, состояние здоровья ребенка) и назначается автоматически через информационные системы.

Очевидно, для такого автоматического назначения социальной помощи и нужно было принять законопроект 11377 о Единой системе социальной сферы, который вызвал немалый резонанс из-за вопроса сбора персональных данных граждан из разных реестров.

Также будет создана система поддержки лиц с инвалидностью с переходом от осуществления выплат человеку по группе инвалидности к поддержке человека, который потерял способность к получению заработка, и принятию мер по поддержке его трудоустройства.

В частности, Кабмин будет сопровождать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в частности лиц с инвалидностью» 12209.

В программе правительства предусмотрен и переход от содержания учреждений, которые предоставляют социальные услуги, к оплате предоставленных социальных услуг по принципу «деньги ходят за человеком». До 30 ноября будет утвержден Порядок ведения случая и определения численности социальных менеджеров, ответственных за обеспечение и ведение случая. Будет внедрена «комплексная социальная услуга по формированию жизнестойкости».

Минсоцполитики также планирует начать программу возвращения украинцев домой. Речь идет о начале тестирования цифровой платформы для украинцев за границей.

Автор: Наталя Мамченко

