Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Кабмін планує запровадити в Україні нову модель пенсійної системи та перейти від соціальної допомоги, яка надається за статусом, до адресної підтримки «за потребами», з огляду на доходи. Це випливає з програми діяльності Кабміну, яка зареєстрована у парламенті у виді проекту постанови 14069.

Так, перехід до «єдиної прогнозованої пенсійної системи» передбачає прямий зв’язок між сплаченими страховими внесками (ЄСВ), тривалістю їх сплати і розміром пенсії, трансформацію спеціальних пенсій у професійні пенсії, запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Уряд планує до 30 вересня подати до Верховної Ради законопроекти щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень, а до 31 грудня – законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Також у плані на 2025 рік – законопроекти про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і деяких інших законів щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав та щодо професійних пенсійних програм.

Як вказує Кабмін, внаслідок цих змін має бути змінений механізм обчислення пенсій, і «для 5 млн осіб пенсія становитиме не менше ніж 4000 грн».

Також Кабмін буде запроваджувати новий механізм базової соціальної допомоги та припинить використання прожиткового мінімуму як розрахункової одиниці. Відповідні законопроекти 13466, 13467 та інші про заміну ПМ на орудну величину вже перебувають на розгляді парламенту.

Крім того, до 31 грудня буде підготовлено проект Соціального кодексу та розпочато його громадське обговорення.

Щодо переходу до адресної підтримки за потребами, а не за статусом, то тут уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою (доходи, склад сім’ї, стан здоров’я дитини) та призначається автоматично через інформаційні системи.

Вочевидь, для такого автоматичного призначення соціальної допомоги і потрібно було прийняти законопроект 11377 про Єдину систему соціальної сфери, який викликав чималий резонанс через питання збору персональних даних громадян з різних реєстрів.

Також буде створено систему підтримки осіб з інвалідністю з переходом від здійснення виплат людині за групою інвалідності до підтримки людини, яка втратила здатність до отримання заробітку, та вжиття заходів щодо підтримки її працевлаштування.

Зокрема, Кабмін буде супроводжувати законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю» 12209.

У програмі уряду передбачений і перехід від утримання закладів, які надають соціальні послуги, до оплати наданих соціальних послуг за принципом «гроші ходять за людиною». До 30 листопада буде затверджено Порядок ведення випадку та визначення чисельності соціальних менеджерів, відповідальних за забезпечення та ведення випадку. Буде запроваджена «комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості».

Мінсоцполітики також планує почати програму повернення українців додому. Йдеться про початок тестування цифрової платформи для українців за кордоном.

