Налоговая объяснила, в какой форме следует возвращать денежные средства за товар

Стало известно, обязательно ли возвращать деньги только в той форме, в которой осуществлялся расчет при продаже товаров.

Налоговая служба рекомендует возвращать деньги за товары и услуги в той же форме, в которой осуществлялась оплата, однако по согласованию с покупателем форма расчета может быть изменена.

Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сообщило, что такой подход упрощает учет торговой выручки. В то же время законодательство позволяет изменять форму возврата — например, наличные на безналичный расчет или наоборот, если это согласовано с покупателем.

Согласно ч. 3 ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», при расторжении договора купли-продажи средства должны быть возвращены потребителю в день расторжения договора. Если это невозможно, выплата должна состояться в другой срок, согласованный сторонами, но не позднее чем в течение семи дней.

Таким образом, главным условием является соблюдение сроков возврата средств, тогда как форма расчета может быть изменена по договоренности сторон.

