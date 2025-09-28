Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, в какой форме следует возвращать денежные средства за товар

10:13, 28 сентября 2025
Стало известно, обязательно ли возвращать деньги только в той форме, в которой осуществлялся расчет при продаже товаров.
Налоговая объяснила, в какой форме следует возвращать денежные средства за товар
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба рекомендует возвращать деньги за товары и услуги в той же форме, в которой осуществлялась оплата, однако по согласованию с покупателем форма расчета может быть изменена.

Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сообщило, что такой подход упрощает учет торговой выручки. В то же время законодательство позволяет изменять форму возврата — например, наличные на безналичный расчет или наоборот, если это согласовано с покупателем.

Согласно ч. 3 ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», при расторжении договора купли-продажи средства должны быть возвращены потребителю в день расторжения договора. Если это невозможно, выплата должна состояться в другой срок, согласованный сторонами, но не позднее чем в течение семи дней.

Таким образом, главным условием является соблюдение сроков возврата средств, тогда как форма расчета может быть изменена по договоренности сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду