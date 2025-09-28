Податкова пояснила, у якій формі слід повертати кошти за товар

Стало відомо, чи обов'язково повертати кошти тількі у тій формі, в якій здійснювався розрахунок при продажу товарів.

Податкова служба рекомендує повертати гроші за товари та послуги у тій самій формі, в якій здійснювалася оплата, однак за згодою покупця форма розрахунку може бути змінена.

Головне управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі повідомило, що такий підхід спрощує облік торговельної виручки. Водночас законодавство дозволяє змінювати форму повернення — наприклад, готівку на безготівковий розрахунок чи навпаки, якщо це узгоджено з покупцем.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», при розірванні договору купівлі-продажу кошти мають бути повернені споживачеві у день розірвання договору. Якщо це неможливо, виплата повинна відбутися в інший строк, погоджений сторонами, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Таким чином, головною умовою є дотримання строків повернення коштів, тоді як форма розрахунку може бути змінена за домовленістю сторін.

