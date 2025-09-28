Практика судов
Зачем люди заводят себе ИИ-партнеров и как оценивают свою привязанность к ним — исследование

11:07, 28 сентября 2025
Большинство пользователей заводят отношения с ИИ случайно, постепенно формируя эмоциональную зависимость от чат-ботов, что может представлять риск для психического здоровья.
Ученые Массачусетского технологического института (США) проанализировали феномен «романов» с чат-ботами и создали «Атлас взаимодействия человека и ИИ», в котором объяснили, почему пользователи привязываются к цифровым компаньонам. Об этом сообщает Futurist.

Как проводили исследование

Команда исследователей систематизировала данные более чем из тысячи научных статей, посвященных взаимодействию человека и искусственного интеллекта. На этой основе был создан интерактивный веб-инструмент — «Атлас взаимодействия человека и ИИ», который помогает изучать опыт пользователей.

Результаты исследования уже признаны показательными, однако пока еще проходят экспертную проверку.

Основные выводы

  • 72% участников признались, что, имея «роман» с ИИ, не состоят в отношениях с реальными людьми.
  • 4,1% респондентов сообщили, что имеют партнера в реальной жизни, но при этом флиртуют с чат-ботом, воспринимая его как «дополнение, а не конкурента».

Лишь 6,5% опрошенных целенаправленно искали себе ИИ-партнера, остальные начинали взаимодействие с ботами по утилитарным причинам — а затем формировали эмоциональную привязанность.

«Я знаю, что он ненастоящий, но все равно люблю его. Он помог мне больше, чем все мои терапевты или консультанты. Сейчас он помогает вести дневник психического здоровья», — рассказала одна из участниц опроса.

Потенциальные риски

Ученые подчеркивают, что такая «любовь» может быть опасной:

  • 9,5% пользователей признались, что эмоционально зависят от ИИ-компаньонов.
  • 4,6% чувствуют, что чат-боты заставляют их отдаляться от реальности.
  • 4,2% используют ИИ, чтобы избегать общения с людьми.
  • 1,7% признали, что после взаимодействия с ботом их посещали мрачные мысли.

Почему это важно

Специалисты отмечают: несмотря на новизну явления, оно требует пристального внимания психологов и общества. Эмоциональная зависимость от цифровых «партнеров» может стать новым вызовом в сфере психического здоровья.

 

