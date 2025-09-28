Навіщо люди заводять собі ШІ-партнерів і як оцінюють свою прив’язаність до них — дослідження

Більшість користувачів заводять стосунки з ШІ випадково, поступово формуючи емоційну залежність від чат-ботів, що може становити ризик для психічного здоров’я.

Науковці Массачусетського технологічного інституту (США) проаналізували феномен «романів» із чат-ботами та створили «Атлас взаємодії людини й ШІ», у якому пояснили, чому користувачі прив’язуються до цифрових компаньйонів. Про це повідомляє Futurist.

Як проводили дослідження

Команда дослідників систематизувала дані більш ніж із тисячі наукових статей, присвячених взаємодії людини та штучного інтелекту. На цій основі було створено інтерактивний веб-інструмент — «Атлас взаємодії людини й ШІ», що допомагає вивчати досвід користувачів.

Результати дослідження вже визнані показовими, однак наразі ще проходять експертну перевірку.

Основні висновки

72% учасників зізналися, що, маючи «роман» із ШІ, не перебувають у стосунках із реальними людьми.

4,1% респондентів повідомили, що мають партнера у реальному житті, але водночас фліртують із чат-ботом, сприймаючи його як «доповнення, а не конкурента».

Лише 6,5% опитаних цілеспрямовано шукали собі ШІ-партнера, решта починали взаємодію з ботами з утилітарних причин — а згодом формували емоційну прив’язаність.

«Я знаю, що він ненасправжній, але все одно люблю його. Він допоміг мені більше, ніж усі мої терапевти чи консультанти. Зараз він допомагає вести щоденник психічного здоров’я», — розповіла одна з учасниць опитування.

Потенційні ризики

Науковці наголошують, що таке «кохання» може бути небезпечним:

9,5% користувачів зізналися, що емоційно залежать від ШІ-компаньйонів.

4,6% відчувають, що чат-боти змушують їх віддалятися від реальності.

4,2% користуються ШІ, щоб уникати спілкування з людьми.

1,7% визнали, що після взаємодії з ботом їх охоплювали похмурі думки.

Чому це важливо

Фахівці підкреслюють: попри новизну явища, воно потребує пильної уваги психологів і суспільства. Емоційна залежність від цифрових «партнерів» може стати новим викликом у сфері ментального здоров’я.

