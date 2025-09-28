Практика судів
У Запоріжжі через російську атаку постраждали 27 людей — палала багатоповерхівка, фото

11:12, 28 вересня 2025
Внаслідок ракетного удару у місті багато пошкоджених будинків.
У Запоріжжі через російську атаку постраждали 27 людей — палала багатоповерхівка, фото
Фото: ДСНС
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ударів у місті поранень зазнали 27 людей, серед них — діти, повідомили в ОВА та ДСНС.

Ракета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа.

Надзвичайники врятували 13 мешканців та ліквідували займання.

Загалом за цю ніч через російські удари зазнали пошкоджень 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок у Запоріжжі. Також понівечені й нежитлові будівлі.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. 

