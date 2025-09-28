В Тернополе водитель травмировал двух военных во время проверки документов

Водитель Daewoo Lanos во время проверки документов наехал на двух военных — они с травмами попали в больницу.

В Тернополе водитель Daewoo Lanos наехал на двух военных во время проверки документов. Об этом сообщает полиция региона.

Так, 27 сентября, около 19:30 на улице Иванны Блажкевич в Тернополе произошел инцидент с участием автомобиля Daewoo Lanos и военнослужащих.

По предварительным данным, во время отработки военные попросили водителя предъявить военно-учетные документы. Мужчина отказался это сделать, заперся в машине, а затем резко начал движение, совершив наезд на двух военных.

Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Чтобы остановить автомобиль, еще один военный применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо. Никто из гражданских в результате этого не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

