В Тернополе водитель травмировал двух военных во время проверки документов

В Тернополе водитель Daewoo Lanos наехал на двух военных во время проверки документов. Об этом сообщает полиция региона.
Так, 27 сентября, около 19:30 на улице Иванны Блажкевич в Тернополе произошел инцидент с участием автомобиля Daewoo Lanos и военнослужащих.
По предварительным данным, во время отработки военные попросили водителя предъявить военно-учетные документы. Мужчина отказался это сделать, заперся в машине, а затем резко начал движение, совершив наезд на двух военных.
Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.
Чтобы остановить автомобиль, еще один военный применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо. Никто из гражданских в результате этого не пострадал.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
