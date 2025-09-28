У Тернополі водій травмував двох військових під час перевірки документів

Водій Daewoo Lanos під час перевірки документів наїхав на двох військових — вони з травмами потрапили до лікарні.

У Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військових під час перевірки документів. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 27 вересня, близько 19:30 на вулиці Іванни Блажкевич у Тернополі стався інцидент за участю автомобіля Daewoo Lanos та військовослужбовців.

За попередніми даними, під час відпрацювання військові попросили водія пред’явити військово-облікові документи. Чоловік відмовився це зробити, зачинився в машині, а згодом різко почав рух, здійснивши наїзд на двох військових.

Потерпілі отримали травми та були доправлені до лікарні.

Щоб зупинити автомобіль, ще один військовий застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо. Ніхто з цивільних унаслідок цього не постраждав.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

