В Одесской области из-за обстрела разрушен цех и склад винного завода, фото

12:58, 28 сентября 2025
Российские дроны разрушили цех и склад готовой продукции винного завода.
В Одесской области из-за обстрела разрушен цех и склад винного завода, фото
В ночь на 28 сентября Россия атаковали шахедами Одесскую область. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Под удар попал цех и склад винного завода – они разрушены. В момент обстрела на смене находились около пятидесяти рабочих, однако их успели эвакуировать.

Также повреждены крыша и остекление частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время спасательные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

Фото: Одесская ОВА

Напомним, что РФ массированно атаковала Киев, произошло попадание в здание Института кардиологии.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары.

обстрел

