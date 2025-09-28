РФ и Беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде под своими флагами

Украина приговорила к возвращению россиян и белорусов на Паралимпиаде под своими флагами.

Спортсмены из России и Беларуси снова смогут выступать под своими государственными флагами на Паралимпийских играх. Такое решение было принято Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета в Сеуле, сообщил МПК.

Таким образом, паралимпийцы из обеих стран формально получили возможность принять участие в зимних Играх 2026 года под национальными флагами. Однако окончательное допущение спортсменов зависит от международных федераций по видам спорта.

Ограничения в отношении российского Паралимпийского комитета действовали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россию и Беларусь полностью отстранили от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года, а на летней Паралимпиаде 2024 года представителям обеих стран разрешили выступать в нейтральном статусе.

Украина осудила решение Международного паралимпийского комитета, назвав его неприемлемым и таким, что позорит международный спорт. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства молодежи и спорта Украины.

«Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле, которым было решено не продлевать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что изменение позиции МПК происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев, а также провокаций против других европейских стран.

Также в заявлении добавляется, что такая позиция «поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российских и белорусских режимов в то время, как вся международная общественность работает над усилением давления на Москву с целью побуждения ее к миру».

«Решение МПК втягивает международный спорт в политику и военную пропаганду, ведь еще со времен СССР Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены открыто поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях путинского режима», — подчеркнули в МИД и Минмолодежи и спорта Украины.

