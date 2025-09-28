Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

РФ и Беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде под своими флагами

14:10, 28 сентября 2025
Украина приговорила к возвращению россиян и белорусов на Паралимпиаде под своими флагами.
РФ и Беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде под своими флагами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спортсмены из России и Беларуси снова смогут выступать под своими государственными флагами на Паралимпийских играх. Такое решение было принято Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета в Сеуле, сообщил МПК. 

Таким образом, паралимпийцы из обеих стран формально получили возможность принять участие в зимних Играх 2026 года под национальными флагами. Однако окончательное допущение спортсменов зависит от международных федераций по видам спорта.

Ограничения в отношении российского Паралимпийского комитета действовали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россию и Беларусь полностью отстранили от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года, а на летней Паралимпиаде 2024 года представителям обеих стран разрешили выступать в нейтральном статусе.

Украина осудила решение Международного паралимпийского комитета, назвав его неприемлемым и таким, что позорит международный спорт. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства молодежи и спорта Украины.

«Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле, которым было решено не продлевать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что изменение позиции МПК происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев, а также провокаций против других европейских стран.

Также в заявлении добавляется, что такая позиция «поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российских и белорусских режимов в то время, как вся международная общественность работает над усилением давления на Москву с целью побуждения ее к миру».

«Решение МПК втягивает международный спорт в политику и военную пропаганду, ведь еще со времен СССР Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены открыто поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях путинского режима», — подчеркнули в МИД и Минмолодежи и спорта Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Беларусь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду