РФ та Білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді під своїми прапорами — як відреагували в Україні

Україна засудила повернення росіян та білорусів на Паралімпіаді під своїми прапорами.

Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть знову виступати під своїми державними прапорами на Паралімпійських іграх. Таке рішення було ухвалено Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі, повідомив МПК.

Таким чином, паралімпійці з обох країн формально отримали можливість взяти участь у зимових Іграх 2026 року під національними прапорами. Та остаточний допуск спортсменів залежить від міжнародних федерацій з видів спорту.

Обмеження щодо російського Паралімпійського комітету діяли від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. РФ і Білорусь повністю усунули від зимової Паралімпіади-2022, а на літній Паралімпіаді-2024 представникам обох країн дозволили виступати в нейтральному статусі.

Україна засудила рішення Міжнародного паралімпійського комітету, назвавши його неприйнятним і таким, що ганьбить міжнародний спорт. Про це йдеться в спільній заяві Міністерства закордонних справ і Міністерства молоді та спорту України.

"Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського (МПК) комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що зміна позиції МПК відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн.

Також у заяві додали, що така позиція "заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру".

"Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму", - наголосили у МЗС та Мінмолодьспорту.

