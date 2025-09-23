Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Тот факт, что Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения к указанной категории лиц не могут применяться на основании Закона «О правовом режиме военного положения» и Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые являются специальными для этого периода.

В условиях военного положения на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

На это еще раз указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 11 августа 2025 года по делу №640/21967/22.

Обстоятельства дела

Мужчина просил суд отменить отказ пограничников в выезде за пределы Украины в период с 29 августа по 12 сентября 2022 года в связи с семейными обстоятельствами, а также указывал на отсутствие ответа на его обращение и разъяснения решения пограничной службы. Отец мужчины погиб вследствие артобстрела, а поэтому в соответствии со статьей 23 закона о мобилизации, он не подлежит призыву на военную службу.

Мужчина обращался в Администрацию Государственной пограничной службы с заявлением об отмене решения, но ему сообщили о возможности ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Как указали в АГПСУ, решения об отказе в пересечении государственной границы принимаются индивидуально, после изучения поданных на пограничный контроль паспортных и других документов. Также АГПСУ указала, что законодательство Украины не возлагает на Государственную пограничную службу обязанности ведения исчерпывающего перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы, и обработки рекомендаций для гарантированного ее пересечения.

Решения судов

Решением Киевского окружного административного суда от 31 июля 2023 года иск удовлетворен частично, однако постановлением Шестого апелляционного административного суда от 12 февраля 2024 года решение суда первой инстанции отменено и принято новое об отказе в удовлетворении исковых требований.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиком не опровергнуто, что оспариваемое решение было принято без учета и надлежащей оценки обстоятельств, которые истец указывал как основание для предоставления разрешения на пересечение границы.

Суд первой инстанции отметил, что из содержания ответов следует, что Администрация Государственной пограничной службы не предоставила четкого и понятного ответа, в каком порядке должен быть решен вопрос истца относительно временного выезда за пределы Украины с учетом обстоятельств, на которые он ссылался как на основание для получения такого разрешения. Предоставленные ответы являются неконкретизированными и по своему содержанию являются исключительно отсылкой к общему законодательному регулированию, что объективно порождает отсутствие надлежащего разъяснения согласно содержанию обращений и требований статьи 19 Закона «Об обращениях граждан».

Оценка Верховного Суда

Одним из оснований для открытия кассационного производства по этому делу является формирование Верховным Судом правового заключения относительно применения абзаца 9 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и пункта 2-6 Правил, относительно граждан Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганских областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено, что они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Однако эти лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

В то же время этот Закон (на время рассмотрения дела – прим. ред.) не устанавливал перечня документов, которыми лицо, имеющее отсрочку, подтверждает свой соответствующий статус.

Несмотря на это, в случае, когда лицо считает, что оно не подлежит призыву, то следует предоставить соответствующие подтверждающие доказательства.

В частности, такими доказательствами является то, что его близкий родственник (перечень которых является исчерпывающим) погиб или пропал без вести именно во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, то есть установлена причинная связь смерти лица с осуществлением им мероприятий, определенных в Законе о мобилизации.

Истец указывал на соответствующее постановление следователя, которым уголовное производство переквалифицировано со статьи 115 УК на ч. 3 статьи 258 УК (террористический акт). В ходе досудебного расследования установлено, что отец истца погиб вследствие ранения, нанесенного осколками снаряда. Действия боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» относительно артиллерийского обстрела населенного пункта предусматриваются ч. 3 статьи 258 УК.

Истец обратил внимание на то, что во время пересечения государственной границы 30 августа 2022 года предоставил должностному лицу Государственной пограничной службы загранпаспорт и документы, необходимые для въезда в государство следования, и документальное подтверждение принадлежности к категории граждан Украины, относительно которых не применяется ограничение в праве выезда. В то же время суд апелляционной инстанции установил, что истец не предоставил подтверждение освобождения от призыва во время мобилизации – военный билет с отметкой или справку из районных ТЦК об освобождении от призыва.

В спорной ситуации истец для выезда за границу должен был предоставить документ, подтверждающий, что он не подлежит призыву. Соответствующая отметка относительно воинского учета проставляется либо в военном билете военнообязанного, как в одном из основных документов, который подтверждает принадлежность к воинской обязанности (или во временном удостоверении), либо же засвидетельствовано справкой уполномоченного лица, что документально подтвердит принадлежность к категории граждан Украины, относительно которых не применяются ограничения в праве выезда за пределы территории Украины.

Верховный Суд отметил, что уже неоднократно исследовал вопрос законности ограничения права гражданина Украины на выезд за границу в условиях военного положения.

К примеру, по делу № 380/572/23 Верховный Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения, с учетом предусмотренных законом ограничений, для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь не только действительные паспортные документы, но и, в предусмотренных случаях, дополнительные подтверждающие документы, которые подтверждают основания выезда.

Ограничение определенных категорий граждан в праве выезда за границу во время военного положения в определенной степени является вмешательством в частную жизнь лица в понимании Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, однако такое вмешательство прямо предусмотрено законом и преследует абсолютно легитимную цель (постановление Верховного Суда от 9 марта 2023 года по делу №600/2520/22-а).

Тот факт, что Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения к указанной категории лиц не могут применяться на основании Закона Украины «О правовом режиме военного положения» и Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые являются специальными для этого периода (постановление Верховного Суда от 17 августа 2023 года в деле № 380/7792/22).

В постановлении от 31 августа 2023 года (дело № 380/572/23) Верховный Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения на основании специальных законов – Закона «О правовом режиме военного положения» и Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» - могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Поскольку истец не предоставил уполномоченному лицу Госпогранслужбы дополнительных подтверждающих документов, отказ в пересечении государственной границы был законным и обоснованным.

В деле № 380/572/23 Верховный Суд, оценивая доводы кассационной жалобы относительно нарушения конституционных прав и гарантий, а также прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод, обратил внимание на то, что Украина официально сообщила о соответствующих ограничениях.

В условиях военного положения ограничения права на выезд были оправданы приоритетом публичного интереса и не были произвольными, отметил КАС ВС.

Таким образом, Верховный Суд соглашается с выводом суда апелляционной инстанции относительно правомерности спорного решения, учитывая отсутствие доказательств предоставления истцом во время пересечения государственной границы документов об освобождении или отсрочке от призыва.

Автор: Наталя Мамченко

