Кому можно жениться до 18 лет — объяснение Минюста

13:34, 28 сентября 2025
Если оба молодых человека еще несовершеннолетние, каждый должен подать в суд свое заявление на разрешение заключить брак.
В Украине официальный возраст для заключения брака составляет 18 лет. Именно с этого возраста лицо считается совершеннолетним и полностью дееспособным. Однако закон допускает исключения: в определённых случаях несовершеннолетние могут вступить в брак с 16 лет. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Указывается, что в соответствии со статьями 22–26, 28 Семейного кодекса Украины, брак между мужчиной и женщиной возможен только при соблюдении нескольких ключевых условий: добровольности (личное выражение согласия и подача заявления), моногамности (отсутствие другого зарегистрированного брака) и отсутствия близкого родства.

Основным же условием, закреплённым в статье 22, является достижение брачного возраста — 18 лет, поскольку именно с этого момента человек признаётся совершеннолетним и получает полную гражданскую дееспособность.

Однако статья 23 Семейного кодекса Украины позволяет несовершеннолетнему лицу, достигшему 16 лет, зарегистрировать брак по решению суда, если это отвечает его интересам. Такое решение является единственным законным основанием для заключения брака до 18 лет. Закон не содержит чёткого перечня оснований для предоставления этого права, но на практике таковыми могут быть: фактическое совместное проживание пары, беременность или рождение ребёнка.

Согласно части третьей статьи 293 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление о предоставлении права на брак рассматривается в отдельном производстве. Пленум Верховного Суда Украины в своём постановлении разъяснил, что к участию в таких делах привлекаются родители (усыновители), опекун, лицо, с которым планируется брак, а также другие заинтересованные лица. При этом возражения родителей или опекунов не являются основанием для отказа в удовлетворении заявления, поскольку решающим критерием остаётся именно соответствие брака интересам заявителя.

Указывается, что право на брак предоставляется несовершеннолетнему исключительно с конкретным лицом, данные о котором указываются в решении суда. То есть полученное право нельзя использовать для заключения брака с другим человеком. Если же такое желание возникнет — придётся снова обращаться в суд.

Если оба будущих супруга являются несовершеннолетними, каждый подаёт отдельное заявление о предоставлении права на брак. При этом лицо, которому суд предоставил такое право, может им не воспользоваться и отказаться от регистрации брака до его официального заключения.

Для государственной регистрации брака с несовершеннолетним лицом, помимо вступившего в законную силу решения суда, необходимо подать установленный пакет документов (пункты 3 и 16 главы 2 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждённых приказом Минюста от 18.10.2000 № 52/5).

В частности, это паспорт гражданина Украины или паспортный документ иностранца с нотариально заверенным переводом на украинский язык. Если кто-либо из женихов ранее состоял в браке — документ о его прекращении.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

