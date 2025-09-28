Практика судів
  1. В Україні

Кому можна одружуватися до 18 років — пояснення Мін'юсту

13:34, 28 вересня 2025
Якщо обидва молоді людини ще неповнолітні, кожен має подати до суду свою власну заяву на дозвіл укласти шлюб.
Кому можна одружуватися до 18 років — пояснення Мін'юсту
В Україні офіційний вік для укладення шлюбу становить 18 років. Саме з цього віку особа вважається повнолітньою й повністю дієздатною. Однак закон допускає винятки: у певних випадках неповнолітні можуть одружитися з 16 років. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Зазначається, що відповідно до статей 22–26, 28 Сімейного кодексу України, шлюб між чоловіком і жінкою можливий лише за дотримання кількох ключових умов: добровільності (особисте виявлення згоди та подання заяви), одношлюбності (відсутності іншого зареєстрованого шлюбу) та відсутності близького родинного споріднення.

Основною ж умовою, закріпленою у статті 22, є досягнення особами шлюбного віку — 18 років, адже саме з цього моменту людина визнається повнолітньою та набуває повної цивільної дієздатності.

Однак стаття 23 Сімейного кодексу України дозволяє неповнолітній особі, яка досягла 16 років, зареєструвати шлюб за рішенням суду, якщо це відповідає її інтересам. Таке рішення є єдиною законною підставою для укладення шлюбу до 18 років. Закон не містить чіткого переліку підстав для надання цього права, але на практиці ними можуть бути: фактичне спільне проживання пари, вагітність чи народження дитини.

Відповідно до частини третьої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України, заява про надання права на шлюб розглядається в окремому провадженні. Пленум Верховного Суду України у своїй постанові роз’яснив, що до участі в таких справах залучаються батьки (усиновлювачі), опікун, особа, з якою планується шлюб, а також інші зацікавлені особи. Водночас заперечення батьків чи опікунів не є підставою для відмови у задоволенні заяви, адже визначальним критерієм залишається саме відповідність шлюбу інтересам заявника.

Вказується, що право на шлюб надається неповнолітньому виключно з конкретною особою, дані про яку зазначаються в рішенні суду. Тобто отримане право не можна використати для укладення шлюбу з іншою особою. Якщо ж таке бажання з’явиться — доведеться знову звертатися до суду.

Якщо обидва майбутні наречені є неповнолітніми, кожен подає окрему заяву про надання права на шлюб. При цьому особа, якій суд надав таке право, може не скористатися ним і відмовитися від реєстрації шлюбу до його офіційного укладення.

Для державної реєстрації шлюбу з неповнолітньою особою, крім судового рішення, що набрало законної сили, необхідно подати визначений пакет документів (пунктів 3 та 16 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 № 52/5).

Це, зокрема, паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. Якщо хтось з наречених перебував у шлюбі раніше — документ про його припинення.

мінюст шлюб

