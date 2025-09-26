Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

В сложных управленческих решениях, в частности при процедуре предоставления денежной помощи из государственного бюджета на приобретение жилья, причинная связь между действиями должностного лица и последствиями устанавливается через последовательную цепь развития и взаимодействия реализации полномочий.

Предоставление должностным лицом недостоверных справок о пребывании лиц на квартирном учете, на основании которых принимаются дальнейшие решения о выделении и выплате бюджетных средств, создает необходимую предпосылку для наступления соответствующих последствий и формирует причинную связь между действиями такого лица и последствиями в виде выделения и выплаты субвенций. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 14 августа 2025 года по делу №725/4784/22.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования должностное лицо обвинялось в том, что, занимая должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, – заместителя начальника управления, начальника отдела учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента городского совета и члена комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, допустил служебную халатность. А именно, не выполнил своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, не обеспечил, с целью принятия комиссией законного и обоснованного решения, надлежащую организацию, руководство и контроль за деятельностью отдела учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета, ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Это привело к принятию комиссией незаконного решения о выплате двум лицам денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств в размере 510 012 грн и 674 532 грн, соответственно, что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба, нанесенного государственному бюджету на указанную сумму.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным по ч. 2 ст. 367 УК и оправдали в связи с недоказанностью того, что уголовное правонарушение совершено им.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд пришел к безосновательному выводу об оставлении без изменения решения местного суда о недоказанности виновности лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что процедура выделения субвенций из государственного бюджета на приобретение имущества по своей организационной конструкции и совокупности элементов является сложным управленческим решением. Такое решение состоит из последовательной реализации уполномоченными лицами в пределах своей компетенции определенных полномочий (обязанностей), как отдельных составляющих конечного решения, и каждая из которых содержит признаки отдельного управленческого решения и находится во взаимосвязи с предыдущими решениями должностных лиц, а также обусловливает производные (последующие) решения.

То есть, в последовательной цепи развития и взаимодействия реализации полномочий должностными лицами каждое последующее решение является необходимой предпосылкой для дальнейших решений.

Учитывая особенности причинной связи в сложных управленческих решениях между действиями должностных лиц и общественными последствиями, коллегия судей исходит из того, что необходимая причинная связь существует между действиями должностного лица, которое действовало вопреки интересам службы с нарушением соответствующих установок и требований, поскольку с этого момента все последующие звенья управленческих решений фактически направлены на принятие незаконного итогового решения, следствием которого является причинение вреда.

В соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными в приговоре, такие последствия наступили именно из-за предоставления должностным лицом справок о пребывании лиц на квартирном учете, выданных отделом учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета и подписанных обвиняемым, как руководителем, о пребывании на учете лиц, на основании которых был разработан и принят комиссией соответствующий проект решения, после чего денежные средства были им выплачены.

Поэтому кассационный суд подчеркивает, что вполне очевиден тот факт, что если должностное лицо наделено обязанностью проверять, согласовывать в установленном законом порядке определенную документацию, то его вывод может быть как положительным, так и отрицательным. И никакое решение коллегиальных органов, в том числе городского совета, не является заранее определенным указанием или императивом для того должностного лица, которое, согласовывая документы, действует в пределах своей компетенции.

В противном случае вообще отпала бы необходимость в каком-либо согласовании и такое заключение должностного лица не имело бы юридического значения, что явно является ошибочным.

Апелляционным судом тщательно и основательно не проанализированы соответствующие положения Жилищного кодекса, Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР, а также должностная инструкция заместителя начальника управления, начальника отдела учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета, поскольку в соответствии с ее содержанием, последний обеспечивает организацию проведения процесса учета и приватизации жилья (п. 1.1 должностной инструкции).

Автор: Наталя Мамченко

