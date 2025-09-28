Оправдывает войну — митрополиту из Горловки заочно объявили подозрение

Митрополит из Горловки публично поддерживал действия РФ.

Священника из Горловки на Донетчине заочно подозревают в оправдывании преступлений российских оккупантов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о митрополите Горловском и Славянском - архиерее, который осуществляет свою религиозную деятельность во временно оккупированной Горловке.

Поддерживая нарративы кремлевских пропагандистов, он в мае 2024 дал интервью съемочной группе одного из российских телеканалов.

Во время общения с ведущим священник оправдывал действия захватчиков. Он объявлен в розыск.

