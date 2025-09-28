Виправдовує війну — митрополіту з Горлівки заочно оголосили підозру

Митрополит із Горлівки публічно підтримував дії РФ.

Священника з Горлівки, що на Донеччині, заочно підозрюють у виправдовуванні злочинів російських окупантів. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про митрополита Горлівського і Слов’янського - архієрея, який здійснює свою релігійну діяльність в тимчасово окупованій Горлівці.

Підтримуючи наративи кремлівських пропагандистів, він у травні 2024 року надав інтерв’ю знімальній групі одного з російських телеканалів.

Під час спілкування з ведучим священик виправдовував дії загарбників. Його оголошено у розшук.

