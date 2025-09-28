Получил паспорт РФ и работает на врага — в Харьковской области мужчине объявили подозрение в госизмене

Мужчина работает на РФ, поддерживает оккупацию и призывает людей получать российские паспорта.

В Харьковской области 44-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении в государственной измене, коллаборационной деятельности и публичном оправдании вооружённой агрессии РФ. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что в 2014 году мужчина выехал в оккупированный Крым, а затем — в Россию, где получил гражданство.

После начала временной оккупации части Харьковской области в 2022 году он вернулся и добровольно начал сотрудничать с оккупантами. Сначала его назначили «заместителем начальника Боровского территориального управления», а затем — исполняющим обязанности главы этой оккупационной администрации с зарплатой в 55 тысяч рублей. После освобождения территории украинскими военными подозреваемый сбежал в РФ, но продолжил работать в оккупационных структурах.

В частности, его назначили «заместителем главы ВГА Купянского района».

Кроме того, он активно сотрудничал с кремлёвскими пропагандистами — давал интервью, оправдывал оккупацию и публично призывал жителей региона получать паспорта РФ.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

