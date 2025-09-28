Отримав паспорт РФ та працює на ворога — на Харківщині чоловіку оголосили підозру у держзраді

Чоловік працює на РФ, підтримує окупацію та закликає людей отримувати російські паспорти.

У Харківській області 44-річному чоловікові заочно повідомили про підозру у державній зраді, колабораційній діяльності та публічному виправданні збройної агресії РФ. Про це повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що у 2014 році чоловік виїхав до окупованого Криму, а згодом — до Росії, де отримав громадянство.

Після початку тимчасової окупації частини Харківщини у 2022 році він повернувся та добровільно почав співпрацювати з окупантами. Спочатку його призначили «заступником начальника Боровського територіального управління», а згодом — в.о. голови цієї окупаційної адміністрації з зарплатою у 55 тисяч рублів.

Після звільнення території українськими військовими підозрюваний втік до РФ, але продовжив працювати в окупаційних структурах.

Зокрема, його призначили «заступником голови ВГА Куп’янського району».

Окрім цього, він активно співпрацював із кремлівськими пропагандистами — давав інтерв’ю, виправдовував окупацію та публічно закликав мешканців регіону отримувати паспорти РФ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

