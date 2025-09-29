Трагическая находка в лесу во Львовской области: спасатели нашли тело пропавшего мужчины

В лесу нашли тело пропавшего накануне грибника.

В Стрыйском районе Львовской области спасатели обнаружили тело исчезнувшего накануне грибника. Еще одного заблудшего мужчину удалось спасти.

Как сообщили в ГСЧС во Львовской области, вечером 27 сентября житель села Крушельница отправился в лес за грибами и не вернулся. Родственники обратились за помощью, когда мужчина перестал выходить на связь.

В поисках привлекли спасателей, которые обследовали более 5 гектаров леса и использовали дроны для осмотра еще 7 гектаров. Утром на следующий день тело пропавшего было найдено. Обстоятельства смерти выясняется полицией.

В тот же день, в лесу близ села Лисовичи, спасатели обнаружили еще одного грибника, также исчезнувшего вечером. Его вовремя обнаружили и передали медикам — мужчину доставили в Стрыйскую районную больницу.

