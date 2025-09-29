Практика судів
Трагічна знахідка у лісі на Львівщині: рятувальники знайшли тіло зниклого чоловіка

07:00, 29 вересня 2025
У лісі знайшли тіло зниклого напередодні грибника.
Трагічна знахідка у лісі на Львівщині: рятувальники знайшли тіло зниклого чоловіка
Фото: ДСНС
У Стрийському районі Львівської області рятувальники виявили тіло грибника, який зник напередодні. Ще одного заблукалого чоловіка вдалося врятувати.

Як повідомили в ДСНС у Львівській області, ввечері 27 вересня мешканець села Крушельниця вирушив у ліс по гриби та не повернувся. Родичі звернулися по допомогу, коли чоловік перестав виходити на зв’язок.

До пошуків залучили рятувальників, які обстежили понад 5 гектарів лісу та використали дрони для огляду ще 7 гектарів. Вранці наступного дня тіло зниклого було знайдено. Обставини смерті з’ясовує поліція.

У той же день, у лісі поблизу села Лисовичі, рятувальники знайшли ще одного грибника, який також зник ввечері. Його вчасно виявили та передали медикам — чоловіка доставили до Стрийської районної лікарні.

