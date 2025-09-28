Российская ракета пробила крышу посольства Польши в Киеве

В результате обстрела поврежден потолок консульского отдела, однако это не повлияет на работу ведомства.

Во время массированного российского обстрела в ночь на 28 сентября ракетный снаряд повредил здание посольства Польши в Киеве. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский в комментарии RMF FM.

По его словам, «элемент ракеты или малокалиберная ракета» упал на крышу консульского отдела, пробив потолок и попав в кухонную комнату. Пострадавших нет.

«Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал», — отметил Вронский.

Вронский заверил, что инцидент не повлияет на работу посольства, и консульский отдел в Киеве будет функционировать в понедельник в обычном режиме.

