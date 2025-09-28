Російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві

В результаті обстрілу пошкоджена стеля консульського відділу, проте це не вплине на роботу відомства.

Фото: RMF FM

Під час масованого російського обстрілу в ніч проти 28 вересня ракетний снаряд пошкодив будівлю посольства Польщі в Києві. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі RMF FM.

За його словами, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу, пробивши стелю та потрапивши до кухонної кімнати. Постраждалих немає.

«Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав», – зазначив Вронський

Вронський запевнив, що інцидент не вплине на роботу посольства, і консульський відділ у Києві функціонуватиме в понеділок у звичайному режимі.

