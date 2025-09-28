Практика судів
Російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві

18:07, 28 вересня 2025
В результаті обстрілу пошкоджена стеля консульського відділу, проте це не вплине на роботу відомства.
Російська ракета пробила дах посольства Польщі в Києві
Фото: RMF FM
Під час масованого російського обстрілу в ніч проти 28 вересня ракетний снаряд пошкодив будівлю посольства Польщі в Києві. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі RMF FM.

За його словами, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу, пробивши стелю та потрапивши до кухонної кімнати. Постраждалих немає.

«Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав», – зазначив Вронський

Вронський запевнив, що інцидент не вплине на роботу посольства, і консульський відділ у Києві функціонуватиме в понеділок у звичайному режимі.

Польща росія Київ обстріл

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

