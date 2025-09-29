Практика судов
Блогеру Софии Стужук сообщили о подозрении — она уклонилась от уплаты налогов более чем на 11 млн гривен

11:47, 29 сентября 2025
В прокуратуре заявили, что бюджет недополучил 10,5 миллионов гривен налога на прибыль и почти 900 тысяч гривен военного сбора.
Блогеру Софии Стужук сообщили о подозрении — она уклонилась от уплаты налогов более чем на 11 млн гривен
В Киеве сообщили о подозрении 30-летней инстаграм-блогеру в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила столичная прокуратура.

В прокуратуре не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о блоггерше Софии Стужук.

Ведомство отмечает, что женщина, зарегистрированная как ФЛП, в период с 2018 по 2022 годы получила доход на общую сумму более 58 млн гривен. При этом налоги и другие сборы она не уплачивала.

В результате бюджет недополучил 10,5 млн гривен налога на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

В прокуратуре заявили, что с начала полномасштабного вторжения блогерша проживает за границей, поэтому сообщение о подозрении ей объявлено заочно.

«Имея многомиллионную аудиторию, в первые дни войны она молчала о своем отношении к российской агрессии против Украины, а позже делала неоднозначные заявления. В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию», – добавили в прокуратуре.

