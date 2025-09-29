Блогерці Софії Стужук повідомили про підозру — вона ухилилася від сплати податків на понад 11 млн гривень

У прокуратурі заявили, що бюджет недоотримав 10,5 мільйонів гривень податків на прибуток та майже 900 тисяч гривень військового збору.

У Києві повідомили про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила столична прокуратура.

У прокуратурі не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про блогерку Софію Стужук.

У відомстві зазначають, що жінка, зареєстрована ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень. При цьому податки та інші збори вона не сплачувала.

Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору.

У прокуратурі заявили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

«Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримського мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію», - добавили у прокуратурі.

