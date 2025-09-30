За месяц работы на Национальном военном кладбище под Киевом похоронили 108 защитников Украины

На Нацмемориале в Мархаловке нашли покой 97 неизвестных воинов и 11 героев по воле семей.

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) в Мархаловке Киевской области за первый месяц работы стало местом захоронения 108 украинских защитников, сообщило Министерство по делам ветеранов, пишет «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, на НВМК похоронили 97 неизвестных защитников Украины и 11 воинов, чьи семьи обратились с просьбой исполнить их последнюю волю. Имена 11 идентифицированных защитников высечены на временных надгробных сооружениях, а в будущем их увековечат на Мемориальной стене памяти. Погребения проводятся как в традиционной форме, так и путем захоронения урн с прахом. В колумбарийной стене покоится Герой Украины.

Министерство сообщило, что в НВМК обращаются семьи погибших с заявлениями о захоронении, и этот процесс продолжается. «Этот процесс является постоянным, и количество обращений растет. Семьи ожидают проведения торжественных церемоний в соответствии с определенными процедурами. Мы находимся с ними в постоянном контакте, чтобы обеспечить достойное исполнение последней воли Защитников и надлежащее почтение их памяти», — отметили в ведомстве.

Каждая церемония проходит с воинскими почестями в соответствии с уставом ВСУ, а по желанию семей привлекаются представители духовенства. Для тех, чей погребальный ритуал состоялся перед кремацией, захоронение на НВМК проводят торжественно.

