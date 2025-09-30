За місяць роботи на Національному військовому кладовищі під Києвом поховали 108 захисників України

На Нацмеморіалі в Мархалівці знайшли спокій 97 невідомих воїнів та 11 героїв за волею родин.

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) у Мархалівці на Київщині за перший місяць роботи стало місцем поховання 108 українських захисників, повідомило Міністерство у справах ветеранів, пише «Інтерфакс-Україна».

За даними відомства, на НВМК поховали 97 невідомих захисників України та 11 воїнів, чиї родини звернулися з проханням виконати їхню останню волю. Імена 11 ідентифікованих захисників викарбувані на тимчасових намогильних спорудах, а в майбутньому їх увічнять на Меморіальній стіні пам’яті. Поховання проводяться як у традиційній формі, так і шляхом захоронення урн із прахом. У колумбарній стіні спочиває Герой України.

Міністерство повідомило, що до НВМК звертаються родини загиблих із заявами про поховання, і цей процес триває. «Цей процес є постійним, і кількість звернень зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми перебуваємо з ними у безперервному контакті, аби забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників та належне вшанування їхньої пам’яті», — зазначили у відомстві.

Кожна церемонія відбувається з військовими почестями відповідно до статуту ЗСУ, а за бажанням родин залучаються представники духовенства. Для тих, чий поховальний ритуал відбувся перед кремацією, захоронення на НВМК проводять урочисто.

