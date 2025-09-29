Практика судов
  1. В Украине

В Сумской области военнослужащего приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения

21:42, 29 сентября 2025
В результате аварии одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы различной степени тяжести.
В Сумской области военнослужащего приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области суд признал военнослужащего виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека, а также в оставлении пострадавших в опасности. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

По данным правоохранителей, в январе 2024 года в Сумской области военный, управляя автомобилем Volkswagen Transporter в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые стояли у обочины дороги.

В результате аварии одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы разной степени тяжести. После ДТП обвиняемый не остановился, не оказал помощь пострадавшим и скрылся с места происшествия. Его задержали в тот же день.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал обвиняемого возместить расходы на лечение и похороны, а также компенсировать моральный ущерб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура ДТП решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду