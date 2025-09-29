В Сумской области военнослужащего приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения

В результате аварии одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы различной степени тяжести.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области суд признал военнослужащего виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека, а также в оставлении пострадавших в опасности. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

По данным правоохранителей, в январе 2024 года в Сумской области военный, управляя автомобилем Volkswagen Transporter в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые стояли у обочины дороги.

В результате аварии одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы разной степени тяжести. После ДТП обвиняемый не остановился, не оказал помощь пострадавшим и скрылся с места происшествия. Его задержали в тот же день.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал обвиняемого возместить расходы на лечение и похороны, а также компенсировать моральный ущерб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.