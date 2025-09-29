На Сумщині військовослужбовця засудили до 7 років ув’язнення за смертельну ДТП у стані сп’яніння

Внаслідок аварії одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми різного ступеня тяжкості.

На Сумщині суд визнав військовослужбовця винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі людини, а також у залишенні потерпілих у небезпеці. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними правоохоронців, у січні 2024 року на Сумщині військовий, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter напідпитку, не впорався з керуванням і збив двох пішоходів, які стояли біля узбіччя дороги.

Внаслідок аварії одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми різного ступеня тяжкості. Після ДТП обвинувачений не зупинився, не надав допомоги потерпілим і залишив місце події. Його затримали того ж дня.

Суд призначив військовослужбовцю покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом п’яти років.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав обвинуваченого відшкодувати витрати на лікування і поховання, а також компенсувати моральну шкоду.

