В Гоструда объяснили, можно ли перенести дополнительный отпуск для одинокой матери

22:18, 29 сентября 2025
В случаях, предусмотренных законом, отпуск на детей, не взятый в предыдущем календарном году, можно использовать позже.
Гоструда отмечает, что гражданам, состоящим в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по трудовому договору у физического лица, предоставляются ежегодные (основной и дополнительные) отпуска с сохранением места работы и заработной платы на период отпуска.

Законом «Об отпусках» установлен такой вид отпуска, как социальный, в частности, дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Женщине, которая работает и имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребёнка с инвалидностью, или которая усыновила ребёнка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребёнка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, оформившему опеку над ребёнком или лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приёмных родителей, ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учёта праздничных и нерабочих дней.

Дополнительные отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, предоставляются сверх ежегодных отпусков, предусмотренных статьями 6, 7 и 8 данного Закона, а также сверх ежегодных отпусков, установленных другими законами и нормативно-правовыми актами, и переносятся на другой период либо продлеваются в порядке, определённом статьёй 11 данного Закона.

При этом в случае увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

По желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в таком случае считается последний день отпуска.

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы:

Неиспользованный дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, подлежит денежной компенсации при увольнении.

Работник может воспользоваться неиспользованным отпуском по уходу за ребёнком перед увольнением, с последующим днём увольнения.

Неиспользованный в предыдущем календарном году отпуск по уходу за ребёнком подлежит переносу и продлению в случаях, предусмотренных Законом «Об отпусках».

