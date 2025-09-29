Во Львовской области зафиксировали землетрясение

Эпицентр размещался на глубине 4 км.

В Стрыйском районе Львовской области 28 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки зафиксировали вчера в 21.46 в районе города Стрый. Эпицентр залегал на глубине 4 км.

По классификации сейсмологов это землетрясение относится к слабочувствительным.

Специалисты призывают жителей, испытавших толчки, рассказать свои ощущения. Это поможет уточнить энергетические характеристики землетрясения.

