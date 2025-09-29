На Львівщині зафіксували землетрус

Епіцентр розташовувався на глибині 4 км.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стрийському районі Львівської області 28 вересня стався землетрус магнітудою 3,0. Про це напередодні повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували вчора о 21:46 в районі міста Стрий. Епіцентр залягав на глибині 4 км.

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабовідчутних.

Фахівці закликають жителів, які відчули поштовхи, розповісти свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні характеристики землетрусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.