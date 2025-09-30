Кабмин утвердил Порядок установления карантинных ветеринарных постов на границе

Кабинет Министров утвердил Порядок установления и функционирования карантинных ветеринарных постов и дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Реализация постановления обеспечит:
Карантинные ветеринарные посты на государственной границе вводятся на период действия карантина животных, установленного решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров с целью профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями животных.
Задачей таких постов является проведение карантинных мероприятий в соответствии с распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора и/или принятым чрезвычайной противоэпизоотической комиссией решением, в частности относительно:
Решение об установлении и снятии карантинных ветеринарных постов принимается местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при облгосадминистрации.
До принятия решения комиссии об установлении карантина посты могут экстренно устанавливаться не дольше чем на 72 часа, согласно распоряжению соответствующего главного государственного ветеринарного инспектора.
Кроме того, на период действия распоряжения Главного государственного ветеринарного инспектора Украины установлен порядок функционирования дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу Украины для обязательной дезинфекции транспортных средств, пересекающих границу с территории, где существует угроза.
