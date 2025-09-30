Практика судов
Кабмин утвердил Порядок установления карантинных ветеринарных постов на границе

00:07, 30 сентября 2025
Карантинные ветеринарные посты на государственной границе вводятся на период действия карантина.
Фото: khoda.gov.ua
Кабинет Министров утвердил Порядок установления и функционирования карантинных ветеринарных постов и дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Реализация постановления обеспечит:

  • надлежащее выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия;
  • охрану территории Украины от проникновения из карантинных зон патогенных агентов болезней животных;
  • содействие повышению уровня биобезопасности и ветеринарного благополучия;
  • защиту прав и интересов субъектов хозяйствования и рынка труда;
  • поддержку общественного здоровья.

Карантинные ветеринарные посты на государственной границе вводятся на период действия карантина животных, установленного решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров с целью профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями животных.

Задачей таких постов является проведение карантинных мероприятий в соответствии с распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора и/или принятым чрезвычайной противоэпизоотической комиссией решением, в частности относительно:

  • запрета или ограничения перемещения животных (перевозки или прогона животных через карантинную зону, ввоза в эту зону);
  • вывоза/вывода из нее животных;
  • запрета перемещения за пределы инфицированных мощностей (объектов) любых товаров, определенных распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора. В частности, средств ухода за животными, сопутствующих объектов, кормов и навоза всеми видами транспортных средств;
  • перемещения лиц, которые могли иметь контакт с инфицированными животными и животными, относительно которых существует подозрение на инфицирование, или с другими товарами, определенными распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора;
  • движения транспортных средств в карантинной зоне и зоне наблюдения, если она не была включена в карантинную зону;
  • закрытия и блокирования въезда/выезда в инфицированную зону, в случае необходимости – также зоны наблюдения и буферной зоны, установления на подходах к таким зонам знаков, предупреждающих о наличии болезни животных, подлежащей уведомлению, организации соответствующего контроля.

Решение об установлении и снятии карантинных ветеринарных постов принимается местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при облгосадминистрации.

До принятия решения комиссии об установлении карантина посты могут экстренно устанавливаться не дольше чем на 72 часа, согласно распоряжению соответствующего главного государственного ветеринарного инспектора.

Кроме того, на период действия распоряжения Главного государственного ветеринарного инспектора Украины установлен порядок функционирования дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу Украины для обязательной дезинфекции транспортных средств, пересекающих границу с территории, где существует угроза.

