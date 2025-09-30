Практика судів
Кабмін визначив Порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на кордоні

00:07, 30 вересня 2025
Карантинні ветеринарні пости на державному кордоні запроваджуються на період дії карантину.
Фото: khoda.gov.ua
Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення та функціонування карантинних ветеринарних постів та дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Реалізація постанови забезпечить:

  • належне виконання ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя;
  • охорону території України від проникнення з карантинних зон патогенних агентів хвороб тварин;
  • сприятиме підвищенню рівня біобезпеки та ветеринарного благополуччя;
  • захист прав та інтересів суб’єктів господарювання та ринку праці;
  • підтримку громадського здоров’я.

Карантинні ветеринарні пости на державному кордоні запроваджуються на період дії карантину тварин, запровадженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів з метою профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями тварин.

Завданням таких постів є проведення карантинних заходів відповідно до розпорядження головного державного ветеринарного інспектора та/або прийнятого надзвичайною протиепізоотичною комісією рішення, зокрема, щодо:

  • заборони або обмеження переміщення тварин (перевезення або перегону тварин через карантинну зону, ввезення в цю зону);
  • вивезення/виведення з неї тварин);
  • заборони переміщення за межі інфікованих потужностей (об’єктів) будь-яких товарів, визначених розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора. Зокрема, засобів догляду за тваринами, супутніх об’єктів, кормів та гною всіма видами транспортних засобів;
  • переміщення осіб, які могли мати контакт з інфікованими тваринами і тваринами, стосовно яких існує підозра щодо інфікування, або з іншими товарами, визначеними розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора;
  • руху транспортних засобів у карантинній зоні та зоні спостереження, якщо вона не була включена до карантинної зони;
  • закриття та блокування в’їзду/виїзду до інфікованої зони, у разі необхідності – також зони спостереження та буферної зони, встановлення на підходах до таких зон знаків, що попереджають про наявність хвороби тварин, що підлягає повідомленню, організації відповідного контролю.

Рішення про встановлення та зняття карантинних ветеринарних постів приймається місцевою державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при обласній держадміністрації.

До прийняття рішення комісії щодо встановлення карантину пости можуть екстрено встановлюватися не довше ніж на 72 години, згідно з розпорядженням відповідного головного державного ветеринарного інспектора.

Крім того, на період дії розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України встановлено порядок функціонування дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України для обов’язкової дезінфекції транспортних засобів, що перетинають кордон з території, де існує загроза.

Кабінет Міністрів України

