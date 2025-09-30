Кабмін визначив Порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на кордоні

Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення та функціонування карантинних ветеринарних постів та дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Реалізація постанови забезпечить:
Карантинні ветеринарні пости на державному кордоні запроваджуються на період дії карантину тварин, запровадженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів з метою профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями тварин.
Завданням таких постів є проведення карантинних заходів відповідно до розпорядження головного державного ветеринарного інспектора та/або прийнятого надзвичайною протиепізоотичною комісією рішення, зокрема, щодо:
Рішення про встановлення та зняття карантинних ветеринарних постів приймається місцевою державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при обласній держадміністрації.
До прийняття рішення комісії щодо встановлення карантину пости можуть екстрено встановлюватися не довше ніж на 72 години, згідно з розпорядженням відповідного головного державного ветеринарного інспектора.
Крім того, на період дії розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України встановлено порядок функціонування дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України для обов’язкової дезінфекції транспортних засобів, що перетинають кордон з території, де існує загроза.
