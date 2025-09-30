Практика судов
  1. В Украине

Систематически садился за руль пьяным без прав — в Одесской области мужчина оказался на скамье подсудимых

07:00, 30 сентября 2025
38-летнему мужчине, который управлял автомобилем без прав, игнорировал решение суда и носил холодное оружие, грозит до трех лет заключения.
Систематически садился за руль пьяным без прав — в Одесской области мужчина оказался на скамье подсудимых
В Одесской области мужчине грозит лишение свободы за незаконное обращение с холодным оружием и невыполнение решений суда по наказаниям за ряд нарушений ПДД. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в течение года патрульные неоднократно выявляли 38-летнего мужчину за рулём автомобиля без водительского удостоверения, которого он вообще никогда не получал, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские составляли в отношении нарушителя протоколы по статьям 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе повторно в течение года) и 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, в том числе повторно в течение года) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд каждый раз признавал нарушителя виновным и назначал ему штраф с лишением права управления транспортными средствами на соответствующий срок.

Однако нарушитель умышленно игнорировал судебные решения, не уплачивал штрафы и продолжал садиться за руль.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины нож, который, по результатам экспертного исследования, относится к категории короткоклинкового холодного оружия колющего действия. Со слов фигуранта, его он нашёл случайно.

По фактам игнорирования судебных решений и незаконного обращения с холодным оружием полицейские начали уголовные производства.

Следователи выдвинули мужчине обвинение по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины – умышленное невыполнение постановления суда, вступившего в законную силу, и ч. 2 ст. 263 УКУ – ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Согласно санкциям, максимальное наказание, которое грозит правонарушителю, – лишение свободы на срок до трёх лет.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.

суд Национальная полиция полиция водительские права Одесса автомобиль

