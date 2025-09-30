Практика судів
Систематично сідав за кермо п’яним без прав — на Одещині чоловік опинився на лаві підсудних

07:00, 30 вересня 2025
38-річному чоловіку, який керував авто без прав, ігнорував рішення суду та носив холодну зброю, загрожує до трьох років ув’язнення.
Систематично сідав за кермо п'яним без прав — на Одещині чоловік опинився на лаві підсудних
На Одещині чоловіку загрожує ув’язнення за незаконне поводження з холодною зброєю та невиконання рішень суду щодо покарань за низку порушень ПДР. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, протягом року патрульні неодноразово виявляли 38-річного чоловіка за кермом автомобіля без посвідчення водія, яке він взагалі ніколи не отримував, зокрема і у стані алкогольного сп’яніння. 

Поліцейські складали відносно порушника протоколи за статтями 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, зокрема повторно протягом року) та 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, зокрема повторно протягом року) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд щоразу визнавав порушника винним і призначав йому штраф з позбавленням права керування транспортними засобами на відповідний строк.

Однак порушник умисно ігнорував суддівські рішення, не сплачував штрафи та продовжував сідати за кермо. 

Крім того, поліцейські вилучили у чоловіка ніж, який, за результатом експертного дослідження, відноситься до категорії короткоклинкової холодної зброї колючої дії. Зі слів фігуранта, його він знайшов випадково.

За фактами ігнорування рішень суду та незаконного поводження з холодною зброєю поліцейські розпочали кримінальні провадження.

Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили, та ч. 2 ст. 263 ККУ – носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Згідно з санкціями, максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

