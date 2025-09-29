МИД Украины отреагировал на блокировку украинских СМИ в Венгрии

По данным МИД, Венгрия закрывает доступ к украинским СМИ, в то время как Украина блокирует российскую пропаганду.

Фото: detector.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на блокировку Венгрией ряда украинских СМИ, назвав это ограничением доступа венгров к журналистике, «основанной на фактах», сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

«Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше», — отметил Тихий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.