МЗС України відреагувало на блокування українських медіа в Угорщині

Міністерство закордонних справ України відреагувало на блокування Угорщиною низки українських медіа, назвавши це обмеженням доступу угорців до журналістики, «заснованої на фактах», повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

«Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще», — зазначив Тихий.

