Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить двух дельцов, которые за 13000 евро переправляли уклонистов за границу

23:59, 30 сентября 2025
Злоумышленники пообещали одному из «клиентов» доставить его на собственном автомобиле в Мукачево, а затем передать проводникам, которые помогли бы пройти через лес в направлении Словакии, минуя контрольно-пропускные пункты.
В Киеве будут судить двух дельцов, которые за 13000 евро переправляли уклонистов за границу
В Киеве будут судить двух дельцов, которые за 13 000 евро переправляли военнообязанных за пределы Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

В ведомстве напомнили, что в июне задержали и разоблачили двух киевлян, в возрасте 33 и 62 лет, которые наладили схему незаконного переправления военнообязанных через границу Украины. Дельцы нашли среди своих знакомых «клиента», которому пообещали помочь незаконно пересечь границу.

«В частности, за 13 000 евро они планировали доставить мужчину собственным транспортом в Мукачево, а затем передать его проводникам, которые, в свою очередь, должны были провести его через лес в направлении Словакии, обходя контрольно-пропускные пункты», — заявили в полиции.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
