У Києві судитимуть двох ділків, які за 13000 євро переправляли ухилянтів за кордон

Зловмисники пообіцяли одному з «клієнтів» доставити його власним автомобілем до Мукачева й надалі передати провідникам, які б допомогли пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод.

У Києві судитимуть двох ділків, які за 13 000 євро переправляли військовозобов’язаних за межі України. Про це повідомила столична поліція.

У відомстві нагадали, у червні затримали викрили двох киян, віком 33 та 62 років, які налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України. Ділки підшукали серед своїх знайомих «клієнта», якому пообіцяли допомогти незаконно перетнути кордон.

«Зокрема, за 13 000 євро вони планували доставити чоловіка власним транспортом до Мукачева, а далі передати його провідникам, які, у свою чергу, мали провести його через ліс в напрямку Словаччини, оминаючи контрольно-пропускні пункти», - заявили у поліції.

Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна.

