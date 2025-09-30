На Львовщине полиция расследует избиение ветерана войны

В соцсети сообщили о нападении на ветерана, делом занимается полиция.

На Львовщине в городе Пустомыты полиция начала проверку по факту избиения ветерана российско-украинской войны, сообщили в областном управлении полиции.

Информацию об инциденте правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей, где автор поста сообщила об избиении ветерана. Официальных обращений в полицию не поступало. Сотрудники полиции зарегистрировали информацию, устанавливают обстоятельства происшествия и личности нападавших. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации.

