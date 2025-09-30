На Львівщині поліція розслідує побиття ветерана війни

У споцмережі повідомили про напад на ветерана, справою займається поліція.

На Львівщині в місті Пустомити поліція розпочала перевірку за фактом побиття ветерана російсько-української війни, повідомили в обласному управлінні поліції.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж, де авторка допису повідомила про побиття ветерана. Офіційних звернень до поліції не надходило. Співробітники поліції зареєстрували інформацію, встановлюють обставини події та особи нападників. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію.

