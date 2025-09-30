Образовательный омбудсмен предлагает увеличить ставку учителя и уменьшить зависимость от надбавок

Надежда Лещик призвала изменить модель оплаты труда учителей.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила за реформирование системы выплаты заработной платы педагогам, подчеркнув необходимость увеличения базовой ставки вместо надбавок и доплат.

«Хочу призвать начать работу по изменению модели выплаты заработной платы. У нас маленькая ставка и большое количество надбавок и доплат», – сказала Лещик.

Лещик отметила, что треть обращений к омбудсмену касается проблем с зарплатами, поскольку выплаты часто зависят от решений руководителей и учредителей учреждений, что приводит к сокращению или невыплате надбавок. Она также выразила обеспокоенность неопределенностью уровня зарплат молодых учителей после запланированного на 2026 год повышения.

Добавим, что министр образования и науки Украины Оксен Лесной сообщил, что в 2026 году рассматриваются различные сценарии поэтапного повышения зарплат педагогов, некоторые из которых превышают выделенные 53,8 млрд грн в проекте госбюджета.

