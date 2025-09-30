Повышение зарплат учителей может не уложиться в заложенные 53,8 млрд грн в проекте госбюджета – МОН

В МОН рассматривают сценарии повышения зарплат педагогам в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой сообщил, что в 2026 году рассматриваются различные сценарии поэтапного повышения зарплат педагогов, некоторые из которых превышают выделенные 53,8 млрд грн в проекте госбюджета. Об этом он заявил на заседании комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По словам Лесового, предполагается рост зарплат учителей на 50% в несколько этапов. «Мы заложили 53,8 млрд грн на повышение престижности труда педагогов. В соответствии с задекларированными премьер-министром позициями мы предусматриваем общий рост заработной платы учителей на 50% в несколько этапов. Каким будет сценарий поэтапного повышения зарплат, мы уже проработали и представим завтра (30 сентября) премьер-министру и председателю комитета, и завтра на совещании примем решение по одному из сценариев», — отметил он.

Сценарии включают объединение программы с образовательной субвенцией или другие подходы, такие как увеличение оклада или введение надбавки. Некоторые варианты укладываются в выделенную сумму, другие — превышают ее. Лесовой добавил, что повышение может касаться только школьных педагогов или также работников профтехов и учреждений профессионального предвысшего образования.

«Министерство финансов ожидает от нас модели, каким образом мы будем повышать – будем ли мы идти по пути увеличения оклада или установим какую-то дополнительную надбавку, над этим мы сейчас работаем», – добавил Лесовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.