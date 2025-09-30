Підвищення зарплат вчителів може не вкластися в закладені 53,8 млрд грн у проекті держбюджету – МОН

В МОН розглядають сценарії підвищення зарплат педагогам у 2026 році.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у 2026 році розглядаються різні сценарії поетапного підвищення зарплат педагогів, деякі з яких перевищують виділені 53,8 млрд грн у проекті держбюджету. Про це він заявив на засіданні комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За словами Лісового, передбачається зростання зарплат вчителів на 50% у кілька етапів. «Ми заклали 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці педагогів. Відповідно до задекларованих прем'єр-міністеркою позицій ми передбачаємо загальне зростання заробітної плати вчителів на 50% в кілька етапів. Яким буде сценарій етапності підвищення зарплат нами уже опрацьовано, і буде представлено завтра (30 вересня) прем'єр-міністерці і голові комітету, і завтра на нараді приймемо рішення по одному із сценаріїв», — зазначив він.

Сценарії включають об’єднання програми з освітньою субвенцією або інші підходи, такі як збільшення окладу чи запровадження надбавки. Деякі варіанти вкладаються у виділену суму, інші — перевищують її. Лісовий додав, що підвищення може стосуватися лише шкільних педагогів або також працівників профтехів і закладів фахової передвищої освіти.

«Міністерство фінансів очікує від нас моделі, в який спосіб ми будемо піднімати – чи ми йдемо через збільшення окладу, чи встановлюємо якусь додаткову надбавку, над цим ми зараз працюємо», - додав Лісовий.

